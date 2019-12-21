二手成交：業主要突圍　劈價過百萬未手軟

時值年尾，買家入市意欲低，加上社會氣氛未緩和，業主要成功出貨，主動減價及擴大議價空間似是唯一殺出血路的好方法，而且減幅往往動輒過百萬。

利嘉閣地產西南大學站分行助理分區經理鄭敬曦稱，西半山寶翠園3座中層C室兩房戶，原開價1,720萬港元，放盤至今兩個月，經議價後，減價150萬元或約9%，以1,570萬元成功沽出，以實用面積約665方呎計，折合實用面積呎價約23,609元。

據悉，原業主於2009年8月以約550萬元購入上述單位，持貨10年，現轉手帳面獲利約1,020萬元，物業升值約1.9倍。寶翠園本月至今，累錄3宗成交，平均成交實用面積呎價約24,761元；現有約100個單位放售，叫價由1,750萬元起。

中原地產馬鞍山迎海御峰分行分區營業經理胡耀祖表示，迎海一期1座低層F室兩房戶易手，實用面積548方呎，開價約880萬元，最終以867萬元沽出，實用平均呎價15,821元。原業主於2012年以624萬元購入單位，持貨7年沽貨帳面獲利約243萬元或約38.9%。

利嘉閣地產逸樺園一行高級經理吳玉蘭指出，錄得鰂魚涌康蕙花園本月首宗成交，為2座高層D室交易，三房戶實用面積約538方呎，望開揚景。是次由1,156萬元，劈價168萬元或約15%，終以988萬元賣出，折合實用面積呎價約18,364元。據悉，單位為原業主於2014年2月以660萬元購入，持貨5年轉手帳賺約328萬元或約50%。

屋苑現有約15伙放售，入場價由850萬元起，同類型戶則由938萬元起。

利嘉閣地產匯景分行(A組)經理郭麗娟稱，藍田匯景花園5座低層G室，實用面積約612方呎，三房兩廳間隔，外望內園景觀。單位放盤約兩個月，原業主開價950萬元，經議價後，減價40萬元或約4%，以910萬元沽出，折合實用面積呎價約14,869元。據悉，原業主於2005年5月以約330萬元購入該單位，持貨14年沽貨帳面賺約580萬元，物業升值逾1.7倍。

郭補充，區內部分業主擴大議價空間，幅度約3%至5%。該屋苑現有40個單位放售，入場價由780萬元起。

利嘉閣地產譽港灣分行(B組)高級經理黃民傑表示，新蒲崗譽港灣2B座低層C室一房易手，實用面積約446方呎，望內園泳池景。單位放盤約一個月，業主原開價850萬元，經議價後，減價54萬元或約6.4%，終以796萬元以交吉沽出，折合實用面積呎價約17,848。據悉，原業主於2010年9月以約398萬元購入上述單位，持貨9年帳面獲利約398萬元，物業升值1倍。

譽港灣本月至今，累錄4宗成交；現有15個單位放售，叫價由850萬元起。

中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖指，受區內新盤即將開售的影響，天水圍二手市場交投氣氛淡靜。居屋天富苑A座中層7室於居屋第二市場以462萬元易手，為實用面積650方呎的三房套房，實用呎價7,108元。原業主於2001年3月以93.79萬元一手買入單位，持貨逾18年轉手，帳面獲利368.21萬元，單位升值近4倍。

中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全表示，凱帆軒本月至今，暫錄約5宗租務成交，平均實用呎租42元。其中3座高層E室，實用面積447方呎，採兩房間隔，單位座向東北方，享開揚市景，月租1.9萬元，折合實用呎租約43元。據悉，業主於2014年7月以558萬元購入，租金回報4.1厘。

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