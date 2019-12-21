代理料本月一手成交創1年新低　全年二手交投創3年低位

社會動盪，壓抑市民入市意欲。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，本年截至12月18日，12月一手私人住宅買賣合約登記暫錄397宗，總值54.3億港元，預期全月約700宗，涉85億元，將較11月同期大挫66.5%及56.8%，估計宗數將創2018年12月386宗後的12個月新低，金額則創2016年3月74億元後的45個月低位。反映11月發展商放緩推盤，致一手交投顯著下跌。

2019年一手私人住宅買賣登記暫錄20,436宗及2,194.6億元，該行估計全年約20,740宗及2,225億元，將較2018年的15,458宗及2,255.5億元，分別升34.2%及微跌1.4%。一手宗數高達2萬宗水平，創2004年26,885宗後的15年新高。

二手方面，本月截至18日二手私宅買賣合約登記暫錄1,519宗，總值126億元；預測本月登記約2,300宗及200億元，將較11月同期各跌31.3%及24.6%，估計宗數及金額為自2019年9月後創3個月新低，反映11月社會氣氛持續不穩，打擊市民買樓意欲。預測全年二手交投約35,880宗，涉及3,150億元，按年將各跌7.5%及4.2%，其中成交宗數將創2016年後3年新低。

－－－－－－