美聯：車位成交量料創10年新低

香港社會動盪，物業投資意欲亦大幅減退。美聯物業援引土地註冊處資料指，截至12月19日，2019年的車位買賣註冊量錄5,858宗，比起去年全年的9,565宗大跌38.8%。按目前走勢，估計全年最終僅約6,000宗，創2009年後的10年新低。

該行房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指，若以金額劃分，本年至今的5,858宗個案中，100萬元或以下車位成交個案跌幅最大，錄1,079宗，較去年全年下跌約51.4%；逾100萬至200萬元的成交個案錄2,300宗，按年亦大跌約49.4%；而逾200萬至300萬元的個案亦跌約41.1%，錄1,253宗；惟逾300萬元個案則逆市增84%，錄1,226宗。

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