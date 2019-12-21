Motorola延遲Razr摺屏手機上市時間
2019年12月21日 19:29
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
近年復古風席捲全球，連智能手機市場的「復古」產品亦大行其道。外媒報道，已歸入聯想集團(00992)旗下的美國老牌手機摩托羅拉(Motorola)，早前發布可摺叠屏幕智能手機Razr，但近期已推遲在北美的上市時間，據悉主要原因是市場對這款「重塑經典」的手機出現供不應求。
這款定價達1,499美元的智能手機於11月發布，原計劃在12月開始在美國及中國同步預售，但由於需求超過之前的預估，令供貨時間需要延遲。聯想集團在周五(20日)指「正在努力確定合適的數量和時間表，以確保更多的消費者在Razr手機推出時能夠接觸到它。」至於具體的上市時間，聯想未有透露。
由於早前三星(Samsung)等廠商的摺叠式屏幕手機都遭遇到技術上的問題，要再三推遲上市日期，市場擔心這款摩托羅拉手機會否面對同樣情況。不過，摩托羅拉及聯想都沒有將延遲歸咎於技術問題。
這款Razr手機是一部根據Motorola的經典Razr系列功能手機(Feature Phone)而設計的摺屏智能手機，使用Android操作系統，全機焦點是一幅採用6.2吋可摺叠式柔性OLED屏幕，至於核心則採用Snapdragon 710處理器、6GB RAM及128GB ROM。
說起Razr系列摺機，是Motorola繼「摺龜」系列、StarTAC系列後，另一款紅極一時經典功能手機，最後一款Razr V3於2003年面世，比iPhone還早了近5年。這部紅極一時的手機，亦見證該公司的黃金時代。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。