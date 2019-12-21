Motorola延遲Razr摺屏手機上市時間

這款定價達1,499美元的智能手機於11月發布，原計劃在12月開始在美國及中國同步預售，但由於需求超過之前的預估，令供貨時間需要延遲。聯想集團在周五(20日)指「正在努力確定合適的數量和時間表，以確保更多的消費者在Razr手機推出時能夠接觸到它。」至於具體的上市時間，聯想未有透露。

由於早前三星(Samsung)等廠商的摺叠式屏幕手機都遭遇到技術上的問題，要再三推遲上市日期，市場擔心這款摩托羅拉手機會否面對同樣情況。不過，摩托羅拉及聯想都沒有將延遲歸咎於技術問題。

這款Razr手機是一部根據Motorola的經典Razr系列功能手機(Feature Phone)而設計的摺屏智能手機，使用Android操作系統，全機焦點是一幅採用6.2吋可摺叠式柔性OLED屏幕，至於核心則採用Snapdragon 710處理器、6GB RAM及128GB ROM。

說起Razr系列摺機，是Motorola繼「摺龜」系列、StarTAC系列後，另一款紅極一時經典功能手機，最後一款Razr V3於2003年面世，比iPhone還早了近5年。這部紅極一時的手機，亦見證該公司的黃金時代。

－－－－－－