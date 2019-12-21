意大利議會要求政府考慮禁用華為等建5G
2019年12月21日 22:28
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(Getty Images圖片)
中國科技巨企華為在海外的5G業務繼續遇阻。財經媒體彭博報道，意大利議會要求該國政府要「非常嚴肅地」考慮是否禁止華為等中資公司，作為意大利5G網絡的設備供應商。
意大利議會的情報和安全委員會在結束為期一年的審查報告中表示，鑑於中國政府有權干預公司活動，對起用中資公司為意大利鋪設及維護5G網絡的擔憂「大體上是有根據的」。
此外，該委員會在解釋報告內容時，亦指出過去華為供應予該國的設備中，曾發現安全漏洞。
華為就意大利國會的報告作出回應，表示願意與所有政府展開合作，將提供所有必要保證，以令當地電訊商能盡速部署5G網絡。
華為的聲明中又指，公司一直強調，網絡安全討論應基於事實，要求針對該公司做出的指控應得到證明。目前，沒有任何證據支持報告中的指控。
華為續指，中國沒有法律賦予中國政府權力，要求電信設備供應商安裝隱藏後門或竊聽設備，或從事可能損害網絡安全的行為。
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