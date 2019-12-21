AirPods今年營收料倍增　未來或成Apple第三大業務　

蘋果公司(Apple Inc.)今年在可穿戴裝置的領域上可謂大豐收；其中，受到新近推出的降噪版無線耳機AirPods Pro銷情帶動，整體AirPods營收出現井噴式增長。伯恩斯坦研究(Bernstein Research)的報告指出，AirPods的營收今年達到60億美元，按年計幾乎是翻了一番。

報告更預計，明年的增長將更為強勁，預計2020年可售出8500萬對AirPods，創造約150億美元的營收。如果AirPods的銷售能夠連續三年處於這種增長速度，該穿戴式裝置將成為Apple的第三大業務。

不過，報告在這方面則看得較為保守，認為AirPod至2021年時的營收增長會急速放緩，甚至可能只有個位數增長，這主要因為之前的高增長，以及iPhone安裝基數迅速飽和。

市場亦有分析指出，AirPods的銷售量能否在未來幾年都出現爆發性增長，其實很大程度視乎Apple革新產品的速度，以及能否為新產品持續帶來驚喜的功能。因為TWS(真無線)耳機的產品的耐用性遠較iPhone低，而且由於價位不高，所以當AirPods有新設計產品推出時，iPhone用家都會較樂意購買換新。

Apple周五(20日)收報279.44美元，跌0.21%。

－－－－－－