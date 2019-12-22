陳鳳珠：恒指守住250天線水平

恒指升穿250天線後靠穩，並向上挑戰28,000點關口，大市成交亦增。中美貿易戰略為紓緩，市場憧憬明年初雙方可落實簽署第一階段協議，但預期利好因素已反映，大市短期或於高位有阻力。

中國人民銀行於暫停20天逆回購操作後，連續兩天再於公開市場進行逆回購操作，且為淨投放，相信有助穩定市場的資金流動性，令市場繼續憧憬農曆年前人行或會實施降準，料有望利好投資氣氛。

發改委表示今年11月審批核准的固定資產投資為71億元人民幣，主要於能源領域；又預期內地的物價水平將會保持基本穩定，預期全年居民消費物價指數升幅在3%的範圍內，但因受年初春節影響，估計明年初CPI相對會較高，但往後將繼續保持通脹於合理水平。

十三屆全國人大常委會會議將於下周舉行，並將審議證券法修訂草案、基本醫療衞生與健康促進法草案、固體廢物污染環境防治法修訂草案等，相信內地金融業將會擴大改革開放，而資本市場的制度將更完善，相信證券交易、信息披露、監管及投資者保障等方面將持續改進，並可憧憬放寬上市規定。

另外，近年內地不斷擴大醫保範圍，並推動藥企科研及創新，同時有效降低藥價，料內地將繼續增加基本醫療保障。為建立美麗中國，內地將嚴加控制污染物排放，料危廢污染環境防治將升級，並完善固體廢物污染環境防治監督管理制度，料內地將會持續關注固廢等環境防治的問題。

IDC報告表示，今年全球5G連接設備約1,000萬組，估計至2023年5G連接設備將增加至10.1億組，2019年至2023年的年複合增長率或達到217.2%，屆時5G佔整體流動裝置比率為8.9%。由IDC的報告可見，全球5G發展快速增長，但需時覆蓋，而IDC預期內地明年的智能手機出貨量將按年增0.7%，主要受5G換機潮推動，料內地加快5G建網，明年5G滲透率將顯著提升，有助推動行業發展。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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