曜熊理財：明年首季看好中國基金

中美貿易協定第一階段達成，主要是不會加徵新的貨品關稅，並會減少部分貨品關稅，但利刀仍放在頭上，隨着四季度經濟悲觀預期有望迎來改變，低估值周期性板塊仍值得關注，其中重點推薦股息率較高的銀行、地產及券商股，明年亦看好中國基金。

中美關係有望進入較長時間的緩和期，利於企業投資恢復信心；隨着近期人民幣貶值預期的階段性消退，以及中國股份估值優勢的顯現，預計北上資金仍將保持較快速度流入。

部分中國基金已經將倉位增加，除非貿易戰再起，否則，不打算進行系統性的減倉。資金的不斷進入，市場看好在提升。事實上，今年5月以來指數整體雖然呈震盪走勢，但部分股份行情突出，很多個股升幅較大。

目前市場對科技股的預期已經十分充分，雖然5G、消費電子的景氣周期十分確定，但進程存在不確定性，故近期基金減持一些科技股。相比之下，更看好明年穩增長基調下，基建產業鏈的表現。

原先預計的2020年春季行情或提前開啟，市場對基本面的變化已有提前反映，因此市場短期走勢不好預估。從中期角度看，市場風險偏好將受到刺激。此外，從各種迹象看，2020年宏觀經濟和流動性均能為中國基金提供支撐，中國基金行情有望持續。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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