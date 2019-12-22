陳樂怡：港股首季有望挑戰30000點

中美達成首階段貿易協議，帶動近期港股表現，但相關消息已發酵多時，料對投資市場的刺激作用有所退減，而且雙方仍未確定簽署首階段協議的日期，第二階段貿易磋商更涉及知識產權及國企補貼等問題，不明朗因素更多，投資者不宜過份憧憬。

港股近日受惠「北水」流入，根據市場數據，月內經港股通的流入累計金額近400億元，帶動恒指由月初低位累計最多反彈近2,000點，並重上250天線水平。不過，臨近年結及聖誕新年假期，預期交投將縮減，或限制大市表現，短線於28,000點仍見較大阻力。

近期銅價持續向好，帶動相關資源股表現。事實上，銅與經濟周期的關連性較高，受惠中美達成首階段貿易協議，有助紓緩全球經濟增長放緩的憂慮。隨着全球經濟復甦，有望帶動銅需求。另一方面，據市場數據，全球銅市供應出現供不應求，首10個月全球銅市供應短缺18.7萬噸。由於內地大力推動5G及物聯網等，再配合中央或加大基建、鐵路建設，均有利帶動銅相關產品需求，相關股份值得看好。

後市方面，近期港匯續強，除與年結因素有關，亦可能反映資金流入股票市場。不過，若中美局勢及英國脫歐問題出現變化，將影響資金流向，建議投資者繼續留意港匯走勢及恒指能否企於250天線之上。

展望明年首季，市場開始憧憬中美在貿易關稅減免的範疇上或有進一步擴大可能，而內地於上半年亦有機會調低存款準備金率及加大基建投資力度等，加上今年恒指表現遜於其他主要市場，估值具追落後空間，首季有望挑戰30,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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