葉尚志：中國銀行目標價3.8元
2019年12月22日 08:45
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(中新社圖片)
港股終於出現突破性行情發展，恒指打破過去3個月的反覆震盪格局，並且向上挑戰至28,000點整數關。目前此波行情得來不易，港匯強勢紓緩資金外流的憂慮、內地最新公布的11月宏觀數據表現勝預期，以及中美達成首階段貿易協定的消息，都有助人氣，使資金回流股市。事實上，A股亦見同步展現出強勢，相信中港股市的聯動效應將會加大，尤其是對中資股的拉動會更明顯。
中國銀行(03988)近期升幅較顯著，由本月4日盤中低位3.07港元，已累漲逾7%，但若以年內升幅仍不算多，在A股出現強勢突破的情況下，相信中資金融股將成為資金追捧的目標，建議可以關注吸納的機會。
事實上，在5月時受到包商銀行被接管消息影響，以及人民幣在8月出現貶值壓力下，內銀股要到第四季才開始由低位回升。因此，近期中行的升勢是不錯，但在年內的漲幅(除淨後算)依然不足5%，相信中行可獲得市場關注，其現時估值不高，巿帳率僅0.5倍，是四大國有銀行之中最低，股息率有6厘多，建議可於3.3元水平吸納，止蝕位3.1元，目標價3.8元。
第一上海首席策略師葉尚志
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