葉尚志：中國銀行目標價3.8元

港股終於出現突破性行情發展，恒指打破過去3個月的反覆震盪格局，並且向上挑戰至28,000點整數關。目前此波行情得來不易，港匯強勢紓緩資金外流的憂慮、內地最新公布的11月宏觀數據表現勝預期，以及中美達成首階段貿易協定的消息，都有助人氣，使資金回流股市。事實上，A股亦見同步展現出強勢，相信中港股市的聯動效應將會加大，尤其是對中資股的拉動會更明顯。

事實上，在5月時受到包商銀行被接管消息影響，以及人民幣在8月出現貶值壓力下，內銀股要到第四季才開始由低位回升。因此，近期中行的升勢是不錯，但在年內的漲幅(除淨後算)依然不足5%，相信中行可獲得市場關注，其現時估值不高，巿帳率僅0.5倍，是四大國有銀行之中最低，股息率有6厘多，建議可於3.3元水平吸納，止蝕位3.1元，目標價3.8元。

第一上海首席策略師葉尚志

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