鄺紫珊：美明年大選前　投資者宜分階段布局

受多項正面消息刺激，美股三大指數再創收市新高，當中追蹤美股為主的交易所買賣基金表現不俗及並破頂。展望明年美股走勢，預料至明年第三季前，聯儲局不會轉變寬鬆態度，由於市場資金充裕，建議可將美股ETF納入資產配置中。

截至12月中，美股有關標普500指數、人工智能、科技類的交易所買賣基金，今年以來均有超過25%回報。其中指數成分股具高增長的科技龍頭股更是重獲市場注視，其表現領先主要指數，今年以來累升34.7%，優於標普500指數的27.3%，以及納斯達克指數的32.9%。

聯儲局減息，以及重啟量化寬鬆政策，加上近期市場系統風險減退，包括中美第一階段貿易協議預期簽署在望、美國決定推遲原定12月對中國加徵關稅，使原本資金重新流入股市。中美貿易協議的正向發展與不加徵關稅，讓全球經濟下行風險減低。

展望後市，由現在至明年首季均是廠家補回庫存的時機，因之前美國黑色星期五的網上銷售熱買，加上現在正踏入聖誕節的促銷旺季，以及電子消費品的銷售樂觀，企業對經濟前景已不再像之前般悲觀，也有機會願意上調資本開支，預料在正面向好的環境下，全球頂尖的科技龍頭股仍是資金追捧的焦點。

隨着中美貿易戰逐漸緩和，以及美國企業財報普遍優於市場預期，本來可能影響股市波動的因素皆已逐漸消除，故推升近期美股的持續升勢，但未來仍有大幅度的波動，至明年選舉前，美股將很大機會保持強勢，建議投資者可分階段布局，並於明年第三季前再檢視部署。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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