潘梓生：油價大升空間有限

踏入12月至今，油價上升超過10%，是近期表現最好的商品之一。環球市場風險偏好續升，中美貿易談判進展良好，英國大選符合市場預期，明年美國總統大選前有望繼續刺激經濟，均是利好市場的重要因素。另外，油組再度落實減產，加上近日原油庫存低過預期，均支持油價繼續上行。

不過，踏入假期前夕，相信市況轉趨平靜，油價相信難以突破近半年的阻力區，即每桶60至62美元附近。油價曾於9月時一度突破62美元，當時因沙特油田受襲，市場極為擔心油供應出現短缺，但在沙特迅速恢復石油供應下，油價大幅回落。當時石油市場供求面遠比現時嚴峻，而明年不少機構仍認為油市繼續出現供過於求，油價相信於現水平再上升空間有限。

環球市場情緒仍然理想，預料油價雖然觸及重要阻力，但大跌風險同樣不高。短期而言，油價將在59至62美元高位整固，大升或大跌空間均十分有限。投資者不妨以此區間作區間交易，又或者可以沽空期權方式，而獲取波幅及時間值收窄帶來的期權金收入。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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