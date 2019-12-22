郭家耀：國策扶持　明年首季A股續強

中央經濟工作會議日前閉幕，會議指出2020年是實現全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，堅持穩中求進，推動高質量發展。

會議又提出，面對國內外風險日趨上升，今年三大攻堅戰皆取得關鍵進展，脫貧成效顯著、金融風險有效控制、生態環境總體改善、改革開放也邁出重要步伐。

總體上來看，「十三五」規劃主要指標進度符合預期，全面建成小康社會目標也取得重大進展。不過，由於全球經濟增長持續放緩，會議稱目前仍處在金融危機後的深度調整期，全球動盪和風險顯著提升，做好預防工作為必要之舉。

會議指出要實現明年預期目標，做好經濟工作十分重要，堅持「穩」字當頭，全面做好「六穩」工作，推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，以及保穩定，將經濟運行維持在合理區間，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。會議表明，明年將繼續實施積極財政政策和穩健貨幣政策，穩健的貨幣政策要靈活、保持流動性充裕，至於貨幣信貸、社會融資規模增長也必須和經濟發展互相適應，並降低社會融資成本。

另外，會議一再強調要深化金融供給側結構性改革、疏通貨幣政策傳導機制，以及增加製造業中、長期融資，有效緩解民營和中小微企業融資難、融資貴等問題。金融體制改革部分，將完善資本市場基礎制度，透過健全退出機制來提高上市企業質量。同時，穩步推進創業板和新三板改革。對外開放則將邁向更大、更深範圍，加強外商投資促進和保護措施、持續縮減外商投資負面清單、推動對外貿易穩中提質、引導企業開拓多元化出口市場等。

中央政策以穩為先，保持經濟合理區間增長，貨幣及財政政策預料維持適度寬鬆，市場應有正面反應。近日內地股市走勢轉強，中美貿易談判取得階段性進展，投資者對中央政策有憧憬，宏觀經濟數據也有起色，加上從滬深市場成交額觀察，有增量資金流入股市，相信A股在明年首季可保持強勢。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

－－－－－－