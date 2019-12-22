【星期一‧炒啲乜】聖誕氣氛濃　投資邊瓣好？

聖誕節快到，節日氣氛濃厚，外圍偏靜，中美貿易談判暫仍趨於樂觀；但投資者入市熱度卻剛好相反，港股上周上落不大，恒指全周僅升183點或0.66%，在28,000點關前好淡爭持，加上本周只有3個交易日，部分投資者提早收爐。

觀乎周內仍有不少經濟數據公布，包括中國規模以上工業企業利潤、美國新屋銷售，以及日本失業率等等，數據好壞都影響大市氣氛。對於進取的投資者，不妨參考《東方產經》專家財經分析及建議，為你投資做好準備。

1、【陳鳳珠：恒指守住250天線水平】

2、【曜熊理財：明年首季看好中國基金】

3、【陳樂怡：港股首季有望挑戰30000點】

4、【葉尚志：中國銀行目標價3.8元】

5、【鄺紫珊：美明年大選前 投資者宜分階段布局】

6、【潘梓生：油價大升空間有限】

7、【郭家耀：國策扶持 明年首季A股續強】

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