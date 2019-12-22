按證「九成信貸擔保」啟動一周已收數十宗申請

財政司司長陳茂波在其網誌表示，今年9月按揭證券公司推出「九成信貸擔保產品」，透過政府提供九成擔保，協助企業最多可向銀行借600萬港元，擔保期最長5年，擔保費亦跟八成擔保產品的優惠看齊，希望讓中小企更易取得銀行的周轉融資，有關計劃上周正式啟動，短短一個星期內銀行已收到數十宗申請。據悉首家獲批貸款的企業是一家只有5名員工的典型微企。

他指出，香港最新失業率已惡化至3.2%，失業總人數升至125,400人，單是餐飲服務業的失業率高達6.2%，相等於1.5萬多人失業，是8年來最高。業界人士反映現時很多企業都是咬緊牙關維持經營，盼望社會趨向緩和，擔心若市況未能迅速改善，新年過後可能出現結業潮。

陳續稱，回看過去12個月破產欠薪保障基金已共接獲近3,000宗申請，申請數目最多的5個行業分別為建造、餐飲服務、零售業、進出口貿易及其他個人服務活動。中小企是香港經濟發展的重要支撐，現時全港有超過30萬家，為約130萬人提供就業機會。但過去一年環球經濟同步放緩、外圍環境不明朗及本地社會動盪夾擊之下，很多中小企面對極大的經營困難甚至裁員壓力。

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