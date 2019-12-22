踏入「聖誕周」　全球主要經濟數據睇周五

踏入「聖誕周」，全球沒有重大經濟數據公布，要到周五(27日)才有較重要數字，金融市場料偏靜。以下是香港時間：

【12月23日(星期一)】

21：30美國公布11月耐用品訂單

【12月24日(星期二)】

平安夜，全球無重大數據

英股半日市，於晚上8時30分收市；法股於晚上9時05分收市；德股休市

美股半日市，於12月25日凌晨2時收市

【12月25日(星期三)】

聖誕節，全球主要股市休市

【12月26日(星期四)】

21：30美國公布每周新申領失業救濟金人數

英、法、德繼續休市；美股復市

【12月27日(星期五)】

07：30日本公布12月通脹及失業率

09：30中國公布11月工業企業利潤

全球主要股市全部復市

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