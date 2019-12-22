投資大行2020年「10大風險名單」　香港排第三

外國傳媒報道，摩根士丹利財富管理公布，2020年「十大地緣政治風險名單」，出現可能性最高的首3大風險順序為民主國家政權輪替、中美貿易爭端，以及香港局勢動盪。

大摩報告指，在全球5大民主國家當中，美國、英國、德國、法國的領導人，明年皆有轉變的可能性；美國仍有可能與中國「脫鈎」；香港社會動盪或擴散至中國內地。這是首3大風險，然而，許多投資者未準備好面對新興市場資產及全球市場可能受到的衝擊。

除了上述3大風險外，全球「日本化」亦是焦點！只要低利率、低通脹、低經濟增長被證實在美國出現，就可能導致股市調整。事實上，這風險不容輕視。

另外，若美國與中國、伊朗、俄羅斯、北韓的關係持續緊張，網絡攻擊將成為重大風險。其他風險包括英國脫歐、北韓、俄羅斯、大規模恐怖主義、美國政治危機、氣候變遷、全球流動性及貨幣政策、金融市場准入趨嚴、制裁企業成為貿易談判工具、數碼貨幣興起、第4次工業革命、人工智能(AI)引發大規模失業，皆是2020年的焦點。

【以下是十大重點關注事件】

1、民主國家的完美領導風暴

2、貿易戰引致「脫鈎」

3、包括香港在內的新興市場政治局勢

4、美國大選動盪

5、歐洲刺激計劃遲遲未見，投資者或沽空歐元

6、民粹主義

7、全球「日本化」

8、網絡戰、AI戰

9、伊朗問題

10、基因編輯出錯

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