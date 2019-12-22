華爾街呼籲勿「畏高」！美股料仍有兩成上升空間
2019年12月22日 17:16
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，美銀財富管理主管Andy Sieg表示，美國股市仍有相當大的上升空間，包括道指、標指，以及納指在內的3大指數，皆有再創新高的能力。他更樂觀地認為，美股能在現水平再升20%。
截至上周五(20日)，標指2019年已累升近27%，在餘下數個交易日，極有可能超過2013年的29%升幅，一旦衝破，下一紀錄就是1997年的31%升幅。道指年內亦累升21%，納指更累飆近34%。
Sieg說：「如果我們以史為鑑，目前可能是一個世代的牛市，周期可長達30年。要留意的是，目前經過了10年(由2009年起步)。」
他指出，或許投資者在2008年金融海嘯後留有陰影，結果造成了重大錯誤，到目前為止仍是「等」。他說：「我們看到投資者的錯誤是不斷等待加入升浪當中。這亦是我們更牛的觀點。」
他又認為，金融市場一向的投資組合定律是「60%股票；40%債券」，目前可能已死。他的意思是投資者可考慮增持股票。
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