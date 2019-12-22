著名分析員：美股貪婪程度已超2000年　等炒爆

若是投資者，必定有聽過「股神」巴菲特的名言：「要在市場恐慌時貪婪，貪婪時恐慌。」那麼，目前是何等狀況呢？外國傳媒報道，美國著名分析員、前投行貝爾斯登員工、Felder Report創辦人Jesse Felder表示，美股已變得太貪婪，撞板是遲早問題！

他展示了一項數據，名為「Rydex比例」。這是一個情緒指標，主要觀察交易員實際投入「跌市基金」及「貨幣市場基金」的資金，與「牛市基金」及「板塊基金」的資金作比較。前兩項為「看淡」及「保守」指標，後兩項為「擁抱風險指標」。換言之，只要比例愈升，反映市場愈恐慌；比例愈跌，市場愈貪婪。

Felder表示，若將Rydex比例倒轉來看，即走勢線愈升，愈反映貪婪的話，目前該比例正與標指升勢一致，反映投資者已屆「歷史水平的最貪婪」境界，甚至高過2000年科網泡沫爆破頂位。

因此，他認為，如果投資者銘記巴菲特的名句，目前最聰明的莫過於「貪婪時恐慌」，因股市撞板只是時間問題。

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