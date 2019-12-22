樓價UPDATES：市況轉靜　泓景臺減價6%租出

受節日氣氛影響，租務市場表現淡靜，長沙灣泓景臺兩房戶放租約1個多月後，減價約6%租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山恆柏園B座中層1室，實用面積約1,687方呎，四房間隔，享市景，以3,100萬元易手，實用呎價約18,376元，原業主於1974年3月斥資61萬元購入，持貨約45年，現轉手帳面獲利約3,039萬元，賺價約50倍。

●西半山殷然低層B室，實用面積約588方呎，兩房間隔，望堅道樓景，近日以月租36,500元租出，較業主原開價40,000元低3,500元或8.8%，實用呎租約62元，原業主於2016年5月以約1,501.4萬元購入單位，現享租金回報率約2.9厘。

●上環My Central極高層D室，實用面積827方呎，套三房及工人房間隔，向西北，可望海景，以45,000元將單位租出，實用呎租54元，租客屬於區內客，業主於2017年11月以3,556萬元買入，持貨2年租金回報1.5厘。

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九龍區

●長沙灣泓景臺3座高層A室兩房戶，望山景，實用面積約502方呎，以約19,000元放租約1個半月後，接獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以17,800元租出，實用呎租約35.5元，新租客為家庭客，睇樓兩次後拍板承租，業主於2010年3月以約372萬元購入，現享回報約5.7厘。

●長沙灣星匯居12月至今暫僅錄2宗成交，平均實用呎價15,604元，其中2座高層E室，實用面積501方呎，兩房間隔，享市景，議價後以800萬元成交，實用呎價15,968元，原業主於2014年4月以539萬元買入，持貨逾5年帳面獲利261萬元離場，單位期內升值48%。

●西南九龍君匯港3座中層D室，實用面積約478方呎，兩房間隔，望海景，原先叫價以1,000萬元放售，及後微減17萬元，以983萬元沽出，實用呎價約20,565元，原業主於2007年3月以約346萬元購入，持貨12年轉售帳面獲利約637萬元，升幅逾1.8倍。

●奧運站維港灣12月至今暫錄9宗租務成交，平均實用呎租45元，其中2座高層C室，實用面積654方呎，套三房間隔，享開揚景致，最新以28,500元租出，實用呎租44元，上址業主於2002年7月以327萬元購入，現租出可享10.5厘租金回報。

●紅磡海逸豪園15A座高層A室，實用面積約1,125方呎，套三房連工人套房間隔，原先叫價2,200萬元，及後獲買家議價並以2,000萬元承接，減價200萬元或約9%，實用呎價約17,778元，原業主在1999年12月，以約697.5萬元買入上述單位，持貨約20年，現沽出帳面獲利約1,302.5萬元，賺價逾1.8倍。

●將軍澳居屋欣明苑欣蘭閣中層10室，實用面積554方呎，三房間隔，獲同區上車客承接，已補價自由市場成交價約628萬元，實用呎價約11,336元。

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新界區

●屯門大興花園2期9座低層H室，實用面積419方呎，兩房間隔，剛以10,500元租出，實用呎租25.1元，新租客為內地家庭，小孩在香港上學，有感跨境上學舟車勞頓，遂於學校附近租樓，業主於今年10月以485萬元買入，收樓不久即租出單位，租金回報2.6厘。

●元朗御豪山莊9座中高層B室，實用面積約656方呎，套三房間隔，望市景，近日以660萬元成功沽出，較業主原開價718萬元低58萬元或約8.8%，實用呎價約10,061元，原業主於1998年10月以約223.7萬元購入，持貨21年，轉手帳面獲利約436.3萬元，物業升值約1.95倍。

●粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑7座高層K室，實用面積約280方呎，開放式間隔，享山景，於日前獲租客以8,500元承租，實用呎租約30元，業主在2017年10月以501.9萬元買入，現租出享租金回報率約2厘。

●沙田第一城36座中層G室，實用面積307方呎，改一房大廳間隔，獲租客以月租11,500元承租，實用呎租37.5元，業主於2019年1月由親屬以物業轉讓方式購入上址，當時作價225萬元，現可享租金回報率高達6.1厘。

●沙田溱岸8號1座中層F室，實用面積507方呎，兩房間隔，日前以985萬元易手，實用呎價19,428元，原業主則於2012年以505萬元購入，持貨7年，沽出單位帳面獲利480萬元，單位升值約95%。

●馬鞍山居屋錦禧苑錦榮閣低層1室，實用面積401方呎，兩房兩廳間隔，座向東南望開揚樓景，放盤1個月，原叫價550萬元，其後減價15萬元，減幅2.7%。最終在已補價自由市場以535萬元獲用家承接，實用呎價13,342元。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座低層F室，實用面積492方呎，兩房間隔，開價約730萬元，最終以723萬元易手，實用呎價14,695元，原業主於2005年以220萬元購入，持貨14年沽出，帳面獲利約503萬元，單位升值約2.3倍。

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