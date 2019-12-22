內地撐民企！進一步開放重點市場　完善融資制度

內地傳媒報道，國務院將進一步開放民營企業市場准入。在電力、電訊、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域，放開競爭性業務，進一步引入市場競爭機制。在基礎設施、社會事業、金融服務業等領域大幅放寬市場准入。

上述行業、領域相關職能部門要研究制訂民營企業分行業、分領域、分業務市場准入具體路徑和辦法，明確路線圖和時間表。

另外，國務院指出，要完善民營企業直接融資支持制度，完善股票發行和再融資制度，提高民營企業首發上市和再融資審核效率。積極鼓勵符合條件的民營企業在科創板上市。深化創業板、新三板改革，服務民營企業持續發展。支持服務民營企業的區域性股權市場建設。鼓勵通過債務重組等方式合力化解股票質押風險。積極吸引社會力量參與民營企業債轉股。

最後，要健全銀行業金融機構服務民營企業體系，進一步提高金融結構與經濟結構匹配度，支持發展以中小微民營企業為主要服務對象的中小金融機構。健全授信盡職免責機制，在內部績效考核制度中落實對小微企業貸款不良容忍的監管政策，強化考核激勵，合理增加信用貸款，鼓勵銀行提前主動對接企業續貸需求，進一步降低民營和小微企業綜合融資成本。

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