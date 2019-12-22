全部低市價！德福連錄3宗減價成交　有單位劈足80萬

個別屋苑業主減價「谷」成交，九龍灣德福花園連錄3宗低市價個案！美聯黃家明表示，其中A座中層16室，實用面積556方呎，11月才叫價800萬港元放盤，準買家睇樓約1星期後洽購單位。原業主見市靜，願擴大減幅，以738萬元成交，呎價13,273元。據了解，成交價低市價約6%。而同面積單位近月最高曾售838萬元。

香港置業譚征指出，同項目I座低層12室，實用面積517方呎，放盤不足20日，減價80萬元售出，成交價720萬元，呎價13,926元，亦低市價約5%。

另一個P座極低層單位，上月底開價730萬元，亦降價至668萬元易手，以單位實用面積513方呎計，呎價約13,021元，略低市價約2%。

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