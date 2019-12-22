全球經貿戰：中日韓擬加快推進自貿協定談判
2019年12月22日 19:54
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內地傳媒報道，中國商務部部長鍾山表示，中日韓三方就區域經濟一體化、地方合作、中日韓+、電子商務、互聯互通、能源等領域的合作交換了意見。
三方重申，將積極推動2020年如期簽署區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)，並在此基礎上，共同加快推進中日韓自貿協定談判。中方提出要加強互聯互通、「中日韓+」等合作，深化「泛黃海經濟技術交流會議」等三國地方合作機制建設，得到日韓方積極響應。
中方願就日韓方提出的電子商務、能源、應對老齡化等議題加強合作。
區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)預期明年2月簽署，包括15個東亞國家。一旦落實，將是涵蓋世界人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區。
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