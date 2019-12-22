中國趨勢出售資產 涉2280萬元
2019年12月22日 20:01
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中國趨勢(08171)公布，周日(22日)與Joy China Group Limited和藍色天使(控股)有限公司簽訂Full Smart Asia Limited的20%股權轉讓協議。
根據協議，公司向藍色天使(控股)轉讓其持有Full Smart Asia的20%股份，涉及2,280萬港元，相當於公司當初取得股份的成本。支付方式為簽署協議後2日內，藍色天使(控股)以現金先付50%，即大約1,140萬元予中國趨勢，餘款50%於簽署協議後一年支付。完成後，Full Smart Asia將不再是中國趨勢可出售的投資公司。
Full Smart Asia主要資產是投資多達中國，主要從事LED低碳商務應用技術方案及節能電腦結構技術開發。
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