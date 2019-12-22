【減價實錄】收租業主決定套現　有屋苑連錄低市價成交

受節日氣氛影響，樓市交投持續回落。中原指出，過去周末十大屋苑只錄得3宗買賣，按周再減50%，其中8個屋苑錄零成交，已連續7個周末維持個位數交投量。

【太古城減300萬】

其中鰂魚涌太古城過去兩日只聞1宗買賣。中原趙鴻運表示，單位為美菊閣中層B室套三房戶，實用面積1,015方呎，享全海景，3月時連租約放售，最近劈價300萬元後，剛以2,250萬元沽出，呎價約22,167元，單位5年升值約45%。

【德福全部低市價】

大型屋苑只有低價盤獲承接，九龍灣德福花園連錄3宗低市價個案！美聯黃家明表示，其中A座低層16室，實用面積556方呎，11月才叫價800萬元放盤，準買家睇樓約1星期後洽購單位。原業主見市靜，願擴大減幅，以738萬元成交，呎價13,273元。據了解，成交價低市價約6%。

香港置業譚征指出，同項目I座低層12室，實用面積517方呎，放盤不足20日，減價80萬元售出，成交價720萬元，呎價13,926元，低市價約5%。

另一個P座極低層單位，上月底開價730萬元，亦降價至668萬元易手，以單位實用面積513方呎計，呎價約13,021元，略低市價約2%。

【業主看淡轉租為售】

不少收租業主看淡後市套現。中原李嘉儀稱，西灣河嘉亨灣3座一個高層D室，實用面積942方呎，7月時只叫價5.8萬元放租。然而，原業主認為樓市去向未明，決定轉租為賣，本月開價2,800萬元放售，減價262萬元後，即以2,538萬元獲承接，呎價約26,943元。

美聯林志堅透露，將軍澳領都1座右翼中層D室，租約明年1月才屆滿，但單位近期獲洽購，原業主曾打算繼續作收租用途，但有感未來太多不明朗因素，即轉以1,145萬元沽貨套現，以實用面積977方呎計，呎價11,720元。將軍澳區本月暫錄約60宗二手買賣，較上月全月錄149宗，交投顯著放緩。

另外，利嘉閣鮑允中稱，牛頭角利基大廈A座中層5室，實用面積312方呎 ，一房改兩房間隔。單位10月中仍有租客居住，當時叫價500萬港元放售，前幾天租客搬出，即放鎖匙於代理行安排睇樓。周日(22日)客人第一次參觀，即睇即還價，經過雙方拉鋸後，1小時內落實以465萬元成交，呎價14,904元。

【豪宅大幅減價515萬】

至於未能受惠港府放寬按揭保險的豪宅單位，減幅更加明顯。中原高鵬稱，港島南區貝沙灣2期1座高層B室套兩房單位，實用面積908方呎，望全海景，大幅減價515萬元，幅度高達17%，終以2,485萬元易手，呎價27,368元。

市場消息稱，由內地業主持有九龍站擎天半島6座一個極高層單位，降價220萬元後，本月以1,980萬元沽，呎價約3.1萬元。

此外，在缺乏全新大型新盤開售情況下。綜合市場資料，一手市場過去兩日只錄逾20宗成交。

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