全球經貿戰：泰國投產未必受惠　日本車廠有啟示

受累於中美貿易戰，不少廠家轉移部分內地生產線至東南亞，泰國是熱門之一。不過，就算搬廠，也未必一定是明智之選。以下例子雖然不是中美貿易戰受影響的企業，但揭示出貨幣波動的威力。

外國傳媒報道，由於泰銖不斷升值，日本車廠萬事得(Mazda)近日宣布，最快12月就會把銷往澳洲的CX-3車型生產線，由泰國搬回日本，為泰國產能1/10，反映泰銖大幅升值的影響，以及全球汽車業前景嚴峻。

報道指出，萬事得在泰國每年生產量13.5萬輛，CX-3車型佔2.5萬輛，銷往澳洲佔1.4萬輛。泰國是日本車廠的重要生產基地，幾乎所有日本車廠都有生產線，而泰國2018年生產了216萬輛車，一半銷往國外。

泰銖年內兌美元升值6%，令今年第2及3季萬事得錄得匯兌損失高達375億日圓(約26億港元)，日本更大型車廠豐田及本田匯兌損失更分別達900億及500億日圓(約64億及35億港元)，三菱亦有222億日圓(約15億港元)損失，五十鈴更指盈利因匯兌問題而大幅下滑。

除了日本車廠，美國通用汽車(GM)今年夏天亦宣布在泰國裁員300人，並且削減15%產能。

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