周小川：要解決內地養老金接續問題　國企可增資

內地傳媒報道，中國人民銀行(即中國央行)前行長、中國金融學會會長周小川周六(21日)表示，解決養老金接續問題的辦法是提高養老金的可攜帶性。從養老金經營管理來看，中國全國有30餘個養老金管理機構是可以考慮的數量。從養老金支付模式來看，依靠金融科技的發展，N對1的支付體系成為可能。

周小川認為，是否允許養老金進行全球化投資，以及養老金經營管理涉及到預籌養老金的稅費體系等，也是要面對的問題。

他又稱，雖然全國社保基金確實還有不少錢，但是中國人口基數很大，預籌資金在全球看起來屬於相當低的。中國有大量的國有企業，國有企業的一部分股份劃為社會保障基金，是增加預籌資金的一種潛在可能性。

－－－－－－