2020年起...全球要準備迎接「低增長10年」

2019年餘下不足10天，除了意味着一年的終結，同時反映由2010年1月1日起的「整數十年」告終，2020年1月1日為另一「整數十年」的開始。不過，未來10年全球經濟恐相當艱辛。

外國傳媒報道，經濟學人智庫指出，全球必須習慣中國經濟增長放緩的趨勢，可使未來10年全球經濟增長速度僅及2010年代的一半！

受累於中美貿易緊張，市場料今年全球經濟增長將降至3%，為2008年金融海嘯以來最低，經濟學人智庫最新警告，全球經濟增長模式已變，不能再視增長為必然。

該機構指，過去10年，希臘、伊朗等10幾個國家的實質經濟增長，已較再前10年(即2000年至2009年)大幅降低，目前趨勢擴大，全球必須習慣中國經濟日漸減速，故料未來10年增長最快速的將是非洲及南亞與東南亞國家，其中孟加拉、肯亞與菲律賓表現有望最好，而人口下降與老化最快的國家，包括日本、意大利與葡萄牙，增長恐趨近零。

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