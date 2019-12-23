東方日報B3：響起聖誕鐘　港股邊瓣衝？

受中美早前達成首階段貿易協議、英國脫歐形勢漸趨明朗等利好消息刺激，上周恒生指數連續多日企穩於俗稱牛熊線的250天線上。券商分析，即使年底港股粉飾櫥窗效應，但聖誕假期前後交投趨靜，恒指於兩萬八關阻力極大，在「揀股不揀市」下，手機設備、5G概念、體育用品股等中資板塊可望看高一線。

自12月起，受利好消息影響，藍籌股騰訊和滙豐股價分別升13.08%及4.56%，帶動港股做好，有港股恐慌指數之稱的恒指波幅指數回落至13.66。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強稱，中美達成首階段貿易協議的利好因素已大致反映，加上全球經濟增長放緩、貿易戰等陰霾仍未消除，市場對股市前景不感樂觀，料本周港股交投淡靜，恒指將於27,000至28,000點區間徘徊，兩萬八關為主要阻力位。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，港股近日多次叩兩萬八關均告失敗，故他預期恒指將於27,500至28,000點上落，假期臨近亦令交投量減少。

展望明年，溫氏指，中美展開第二階段貿易談判無期和內地經濟持續放緩，料全年內地經濟增速降至5.8%。這些因素均不利港股明年首季走勢。

陳炳強指，恒指明年走勢波動，宜中長期投資，不宜短炒。內地現時大力發展5G科技，預計資金投放和應用會日益增加，利好5G概念股和手機設備股；惟留意內房股走勢，雖然內地房地產近月銷情理想，但樓價升勢逐漸放緩，相關股份回調機會大。他又指，股市現時做好，金價相對回落，建議在每安士1,200美元水平吸納黃金作避險投資。

對於傳統炒股智慧的「聖誕鐘、買滙豐」，張智威指，英國未完全脫歐，不確定因素令英鎊匯價受壓，對滙控業務有影響。溫傑認為，滙控已失去股王光環。

－－－－－－