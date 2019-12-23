ASM李偉光：醫療科技助港突圍

李偉光接受本報專訪時稱，儘管香港近期社會氣氛低迷，但其實近年醫療科技頗出色；如能結合AI發展醫療護老產業，機遇不容忽視。

他相信，數據是驅動經濟的「新石油」，建議年輕人打好AI和編寫程式的基礎裝備自己，「其實好好玩，亦唔係咁深奧」，建立認識後觀察身邊事物發掘應用場景不難，之後的開發大可交由專業工程師去做，「要個Idea咋嘛」。就如在不侵犯私隱前提下，運用AI監察護老院內長者步姿有何不妥，看看能否找出潛在問題，一來畢竟多少人手都不夠精力全天候照顧院友，二來數據分析可望提高服務質素。

券商野村早前調高ASM目標價25%至125元，指蘋果公司(Apple Inc.)將在iPad及Macbook引入小型發光二極體(mini-LED)技術，可望以資本開支較低的途徑，把畫質及用電效益提升到接近OLED(有機發光二極體)，其決定足令這技術成為主流，繼而惠及ASM。

李偉光指，數碼革命的價值鏈有採集、傳輸、儲存、分析、顯示五個環節，並提到擴增實境(AR)未來將會十分重要，因這是圖像或影片傳輸的昇華，或許人們將來觀賞體育比賽，就是戴着AR設備與選手「打成一片」。AR除關乎高速數據傳輸處理，還涉及被視為液晶體「聖杯」的微型發光二極體(micro LED)。

他又說，5G時代採集海量數據需要的晶片體積較大，對封裝技術是個挑戰。大量數據中心會拔地而起，但從記憶體輸出數據速度存在樽頸，如不解決，5G再快也力有不逮。

野村認為，5G手機換機潮將利好ASM的後工序設備及表面貼裝技術(SMT)業務之際，半導體生產商也積極循先進封裝提升產品性能，如台積電正嘗試採納一種ASM有的技術封裝體積更大的晶片，滿足NVIDIA等客戶在數據中心及伺服器產品的需求。

不過，李偉光笑言，「我嗰個年代都驚電腦會取代人，其實點會吖，識點用(AI)就駕馭佢！」現時AI只是輔助人做重重複複的工序，所謂機器自主學習仍很初步。他提到，兒子在新加坡求學，本科和他一樣是電子工程，但之後也在商學院修讀一個AI相關碩士課程，研究AI在商業的應用。

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