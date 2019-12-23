【聖誕前瞻】港股衝破28000關普天同慶？專家話...

受中美早前達成首階段貿易協議及英國通過脫歐協議等利好消息帶動，港股上周不但有得升，更連續多日企穩在俗稱「牛熊分界線」的250天線以上，技術上利好升浪持續，而且美國3大指數亦屢創新高，亦有利好友推升港股。不過，全球明年經濟放緩陰霾未散，投資者普遍持觀望態度。有券商分析，即使年底基金粉飾櫥窗，但臨近聖誕假期，交投開始淡靜，料港股聖誕周或上試收復兩萬八關口，惟阻力亦相當大。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強稱，中美達成首階段貿易協議的利好因素已大致反映，加上全球經濟仍趨放緩、貿易戰等陰霾未消除，市場對前景不感樂觀，投資者不敢貿然入市。他預期本周恒指交投淡靜，恒指將於27,000至28,000點區間徘徊，28,000點大關為主要阻力位。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，恒指在年底前會企穩在250天線，惟近日多次上試28,000點大關失敗，最高亦只錄得27,970點，反映阻力極大，故料恒指將於27,500至28,000點上落，假期臨近亦令交投量減少。

展望明年，溫氏指，中美展開第二階段貿易談判無期和內地經濟放緩持續，令市場普遍持觀望態度，資金流入港股有機會減少。值得留意的是，內地經濟正進行結構性轉型，通脹高企亦拖累經濟增長，料全年增速降至5.8%。這些因素均不利港股明年第一季走勢。

股市一直流傳「聖誕鐘，買滙豐」的說法，即是指每逢聖誕節前買滙豐，股價都例升。不過，信誠證券聯席董事張智威表示，英國還未完全脫歐，不確定因素令英鎊匯價受壓，對滙豐業務有顯著影響。加上臨近長假期，市場觀望氣氛濃厚，投資意欲不大，相信股價升幅不大。

溫傑則指，面對高層變動、低息環境等不利因素，滙豐已失去「股王」光環。儘管英國通過脫歐協議，惟滙豐股價並沒有出現炒作，故對滙豐前景感悲觀。

陳炳強指，恒指明年走勢波動，宜中長期投資，不宜短炒。內地現時大力發展5G科技，預計資金投放和應用會日益增加，利好5G概念股和手機設備股；惟留意內房股走勢，雖然內地房地產近月銷情理想，但樓價升勢逐漸放緩，相關股份股價回調機會大。他又指，股市現時做好，金價相對回落，建議在每安士1,200美元水平吸納黃金作避險投資。

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