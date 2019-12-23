【專家點評】舒暢：中美貿協助提振中國經濟

由於外部風險降低以及政策支持正在發力，我們上調了對2020年中國經濟成長的預測。我們預計中國經濟明年將成長5.9%，高於我們之前所預期的5.7%。由於中國與美國達成「第一階段」貿易協議，下行風險將會有所減弱。

然而，國內外的下行壓力並未完全消失。我們的預測顯示，明年中國經濟仍會較今年6.1%預期增速有所放緩。2020年政策可能會繼續放寬，但放寬力度或許可以有所減少。我們認為決策者在支持增長方面不能只着眼於周期性的因素。「第一階段」的貿易協議對中國的增長前景帶來重大利好因素。協議有助減少貿易戰對出口的衝擊，並減少不確定性，間接提振了經濟。最近公布的數據也不再那麼低迷，部分反映出政策支持的效應。我們預計，第四季度經濟增速為5.9%，高於10月時所預測的5.8%。儘管需求比幾個月前低，持續的下行壓力表明有必要繼續實施放寬政策。

下行壓力依然存在

最近形勢上的兩大發展為中國經濟帶來支持。「第一階段」貿易協議的達成標誌着走出了貿易戰的激烈對抗階段。美國延遲對中國加徵新關稅，並把對約1,200億美元中國輸美商品加徵的關稅稅率降至7.5%，從而減輕了出口商的負擔。儘管未來還會發生摩擦，但協議為貿易戰確定了界限。這減少了不確定性，會有助於支持企業信心和投資計劃。11月經濟活動數據顯示生產和需求大幅反彈，不過這些積極因素並不能說明經濟面臨的下行壓力就此消散。

美國對中國加徵的大量關稅依然存在，包括之前對價值2,500億美元中國商品加徵的25%關稅，及對價值約1,200億美元中國商品加徵的7.5%關稅。這些仍會繼續對出口構成相當大的拖累。國內的壓力持續存在，對民企而言會帶來不良影響，包括融資難、借貸成本高、利潤受擠壓等問題都會是長期挑戰。

政策應超越周期

我們認為，政府仍需要放鬆政策，但是我們預計對增長的支持將轉向更具針對性的結構性措施。當局表示有意將重點轉移到經濟周期之外，外部衝擊的減少使得這種轉變更加現實。財政支持可能會繼續反映在基礎設施支出中。2020年的財政支持可能會維持2019年的強度，或者略微加強一些。我們預計從現在到2020年底，一年期貸款基礎利率將再下降20至30個基點，幅度低於我們之前預計的40至50個基點。我們認為政策需要更多地側重於結構性、有針對性的措施，以疏通貸款渠道、降低融資、提振市場信心。

彭博亞洲首席經濟學家 舒暢

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