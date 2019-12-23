瀚華金控：非執董涂建華遭上交所紀律處分

涂為公司非執行董事，持有隆鑫控股2%股權，並持有隆鑫控股控股股東隆鑫集團98%股權。隆鑫控股持有公司現有已發行股本約9.4%的內資股。公司股權結構分散，並無控股股東或實際控制人。

根據上交所的決定書，上海豐華大額資金(約4.8億元人民幣)被其控股股東隆鑫控股非經營性佔用，隆鑫控股原於今年3月26日書面承諾，將在3個月內歸還佔用資金及相關使用費，但上海豐華直至9月12日才收到該筆佔用資金及相關使用費。歸還時間延遲2月有餘。

隆鑫控股作為上海豐華控股股東，非經營性佔用資金數額巨大，嚴重損害上海豐華及上海豐華投資者的利益，嚴重違反《上海證券交易所股票上市規則》、《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《上海證券交易所上市公司控股股東、實際控制人行為指引》相關規定。

涂作為上海豐華實際控制人利用其對上海豐華的控制地位損害上海豐華獨立性，違反指引第1.1條、第1.4條和第2.2條等規定。

上海證券交易所考慮到隆鑫控股已歸還非經營性佔用資金及相關使用費，採取措施對違規行為予以補救，酌情考慮對有關責任人從輕處分。

公司認為，上海豐華資金非經營性佔用事件與公司經營沒有關聯，對其經營不造成任何影響。

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