【市前重點睇】美匯升上97.6 英鎊1.3水平爭持
2019年12月23日 07:48
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●美匯指數升上97.67，離岸人民幣(CNH)高企7.0012，港匯見7.7973，美元兌日圓報109.53，歐元跌至1.1079，英鎊回落至1.3012。金價見1,477美元。布油力守66美元關，紐油低見60.33美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指升過百點。
●中美元首上周五(20日)通電話討論貿易協議，通話後特朗普稱正安排第一階段協議的「正式簽署」。
-美國商務部長羅斯表示，中美第一階段貿易協議只是一個起點。
●美國股市三大指數上周五再創收市新高。道指收報28,455點，升78點或0.28%；標指收報3,221點，升15點或0.49%；納指收報8,924點，升37點或0.42%，連續8日上漲。 https://bit.ly/2ZeJOzf
●美國第3季國內生產總值(GDP)以年率計按季升2.1%，與原先估計相同，符預期，期內個人消費增長，由原先估計的2.9%上調至3.2%，市場原預期維持2.9%，但私人庫存對經濟的貢獻，由原本提升0.17個百分點，調整為削減0.03個百分點。
●美國12月消費者信心指數終值99.3，高於預期99.2；11月核心PCE物價指數按年升1.6%，高於預期1.5%；11月個人支出按月升0.4%，符合預期。
●美國10年期國債孳息率跌0.34點子，報1.9171厘。
●港股ADR指數上周五收報27,876點，升5點。
●港股夜期上周五收報27,949點，升9點。
●紐約期油上周五收報每桶60.44美元，跌0.74美元或1.21%；布蘭特期油收報每桶66.14美元，跌0.4美元或0.6%。
●國際金價上周五微跌，紐約期金收報每安士1,480.9美元，跌3.5美元或0.2%。
●英國富時100指數上周五收報7,582點，升8點或0.11%；法國CAC指數收報6,021點，升49點或0.82%；德國DAX指數收報13,318點，升106點或0.81%。 https://bit.ly/2EMsBnn
●英國下議院輕鬆通過《脫歐協議法案》，為首相約翰遜兌現1月31日脫歐的關鍵承諾掃清障礙，不過此後一場更大的角力將在歐洲展開。
●結果揭盅！貝利將任英央行新舵手，接替卡尼。
●【聖誕前瞻】港股衝破28000關普天同慶？專家話... https://bit.ly/34T2Ooh
●東亞銀行又被踩，股價最熊睇跌五成。 https://bit.ly/35OGBc9
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