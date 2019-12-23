中央力撐民企發展　強調公平市場准入

內地官媒報道，中央及國務院周日(22日)印發《關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》(下稱《意見》)。該項全文總計28條、約5,500字的民企新政，聚焦為民企營造更好的發展環境。《意見》提出，進一步激發民營企業活力和創造力，充分發揮民營經濟在推進供給側結構性改革、推動高質量發展、建設現代化經濟體系中的重要作用。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，《意見》大部分談的是民營企業的營商環境，包括政府、法律、稅收、准入、金融，強調平等，很有積極意義。對於民企來說，改善營商環境是重中之重。

儘管民企成為新一輪減稅降費和優化營商環境的重要受益者，然而，當前民營經濟發展面臨的問題仍然不少，比較突出的問題是公平准入等。為此，《意見》指出，全面落實放寬民企市場准入的政策措施。在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域，放開競爭性業務，進一步引入市場競爭機制。

具體而言，支持民企以參股形式開展基礎電信運營業務，以控股或參股形式開展發電配電售電業務。支持民企進入油氣勘探開發、煉化和銷售領域，建設原油、天然氣、成品油儲運和管道輸送等基礎設施。支持符合條件的企業參與原油進口、成品油出口。在基礎設施、社會事業、金融服務業等領域大幅放寬市場准入。

萬博新經濟研究院副院長劉哲對第一財經表示，市場准入、生產經營、政府招標項目中的公平競爭環境是民企關注的重點。保證依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，減少不必要的體制機制障礙，在關鍵領域降低准入門檻，做到競爭中性，有利於激發民營經濟的活力。

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