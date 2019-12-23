【股民熱話】2019年：香港樓價不死之謎…

2019年，好多股友都問筆者，香港樓價會唔會爆煲？香港地產股似乎要清倉？可至今為止，地產股有波動，但現價估值還是好好的，樓價亦在高位企穩，不見甚麼「爆煲」災情，點解？

過去一年，睇淡香港樓市的理由可謂一大籮兼具「殺傷力」。年內中美貿易戰不斷升級，中港經濟增長皆明顯放緩，香港更已進入技術性衰退，企業倒閉增，失業率上升。如此情況之下，物業作為大額投資，市道自然會受到打擊。更何況過去半年，香港社會激烈動盪，個個禮拜示威遊行，新盤銷情淡靜，商用物業租賃市道一落千丈，香港樓價焉能不跌？

妙就妙在，香港樓價確實真係冇咩點跌！地產代理的二手樓價指數更顯示，今年以來更累升逾2%，到底是甚麼一回事？

首先，低息環境未變，是支持香港樓價高企的重要原因。今年美國減息三次，香港大型銀行亦下調了最優惠利率，加上港府推出措施放寬住宅按揭保險首期門檻，變相令更多用家有條件上車。眼見磚頭保值，價格硬淨，業主最怕係沽咗買唔番，所以見到二手市場雖多了減價成交，但整體樓價水平依然高企。

其次是，社會激烈動盪，對舖市影響較大，對住宅市場的影響則十分有限，皆因住宅市場嚴重供不應求的情況依舊存在。故見樓價硬淨，事必有因。

第三，中、港經濟景氣都轉差，惟其實過去十多年造就香港樓市神話，香港用家購買力屬其次，源源不絕的內地投資需求才是主角。內地資金不離港，香港經濟再差，都難以動搖香港樓市。更何況，在中、港政府眼中，樓市穩，金融系統和經濟都穩，政策必然會力保樓市穩定。看穿了這一點，就明白點解香港樓價應跌不跌了。

所以，股民即使未具信心持有香港地產股，但亦沒有必要想沽空地產股，皆因樓價穩定，地產股資產有價，暫不見得有好大的調整壓力，反而，可留意股價跌至承接區，捕捉炒上落的機會。

東方產經專欄作者 帥哥

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