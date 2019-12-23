3股被要求停牌及退市　明華科技瀉近5成！

【08:17】持續營運存疑！3公司被要求停牌及退市

周一(23日)有3間上市公司被聯交所要求停牌或通知開展取消公司上市地位。

其中正乾金融控股及明華科技均於上周五(20日)收到聯交所函件，通知該公司未能維持足夠營運水平及足夠價值的資產支撐其營運，以保證其股份繼續上市，公司股份將暫停買賣。

上述公司有權將該決定提呈至上市委員會進行覆核。

正乾金融指出，正尋求其外部顧問的意見，並將積極考慮要求將該決定提呈至上市委員會進行覆核。待決定是否要求對該決定進行覆核時，公司股份買賣將會繼續。

明華科技表示，倘公司並無於2020年1月3日前提出任何覆核請求，則股份將自明年1月6日起暫停買賣。此前，股份將會繼續買賣。公司正對該決定進行內部審閱及審議，同時亦與其專業顧問討論，並將積極考慮提交將該決定轉交創業板上市委員會進行覆核的覆核要求。倘股份於連續12個月內仍暫停買賣，則聯交所可能取消公司股份的上市地位。

東方匯財證券亦基於無表明有足夠資產令其可從事可行及可持續之業務等原因，遭聯交所要求暫停股份買賣。據上市規則，公司有權將該決定轉交創業板上市委員會覆核，公司可於明年1月3日或之前要求該會覆核其決定。倘公司並無於該日期前作出任何覆核申請，股份將自明年1月6日起暫停買賣。此前，股份買賣將繼續。公司仍在審閱該函件，並正就該函件與公司法律及財務顧問進行討論，並將積極考慮提出要求將該決定轉交創業板上市委員會進行覆核。

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