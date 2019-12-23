雲遊就未能取回受影響貸款設獨立調查委員會

侯已獲委任為獨立調查委員會主席，獨立調查委員會亦或會委任其他專業顧問就調查提供協助。

於該公告日期，一間位列四大國際會計師事務所之一的會計師事務所已獲委任對所有未回收企業貸款尤其是受影響貸款進行獨立法證調查，並向獨立調查委員會報告調查結果。獨立調查委員會會視乎獨立調查委員會的發現向董事會作出報告並向董事會建議將予採取的行動。

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