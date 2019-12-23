雲遊就未能取回受影響貸款設獨立調查委員會
2019年12月23日 08:13
東網電視更多新聞短片
雲遊控股(00484)就共約4,100萬元人民幣未償還受影響貸款未能取回作進一步公布，根據於2019年12月20日獲通過的董事會決議案，公司已於當日初步成立由非執行董事張強，以及獨立非執行董事侯思明、趙聰及尹宸賢組成的獨立調查委員會，藉以(其中包括)調查及報告導致出現受影響貸款及╱或其他有關受影響貸款之各項事宜及事件，並建議董事會將予採取的行動。
侯已獲委任為獨立調查委員會主席，獨立調查委員會亦或會委任其他專業顧問就調查提供協助。
於該公告日期，一間位列四大國際會計師事務所之一的會計師事務所已獲委任對所有未回收企業貸款尤其是受影響貸款進行獨立法證調查，並向獨立調查委員會報告調查結果。獨立調查委員會會視乎獨立調查委員會的發現向董事會作出報告並向董事會建議將予採取的行動。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。