中國明年起調整部分商品進口關稅

內地傳媒報道，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會近日印發通知，自2020年1月1日起，調整部分商品進口關稅。

自2020年1月1日起，中國將對850餘項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中，新增或降低凍豬肉、冷凍鰐梨、非冷凍橙汁等商品進口暫定稅率；對用於治療哮喘的生物鹼類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅；新增或降低半導體檢測分選編帶機、高壓渦輪間隙控制閥門、自動變速箱用液力變矩器和鋁閥芯、鈮鐵、多元件整合電路存儲器、大軸膠片原料、光刻膠用分散液、培養基等商品進口暫定稅率；新增或降低部分木材和紙製品進口暫定稅率。

此外，自明年1月1日起，取消鎢廢碎料和鈮廢碎料兩種商品進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。

明年中國將繼續對原產於23個國家或地區的部分商品實施協定稅率。其中，進一步降稅的有中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳洲、南韓、格魯吉亞、智利、巴基斯坦自貿協定以及亞太貿易協定。2020年，繼續對與中國建交並完成換文手續的最不發達國家實施特惠稅率，並根據聯合國最不發達國家名單和中國過渡期安排，調整特惠稅率適用國別。

2020年7月1日起，中國還將對176項信息技術產品的最惠國稅率實施第五步降稅，同時與此相銜接，相應調整其中部分信息技術產品的進口暫定稅率。

國務院關稅稅則委員會辦公室表示，上述調整措施有利於降低進口成本，促進國際國內要素有序自由流動，推動建設更高水平開放型經濟新體制；有利於提高對外開放水平，不斷拓展貿易發展新空間，加快高標準自由貿易區建設；有利於與其他國家和地區共享發展成果，開創開放合作、包容普惠、共享共贏的國際貿易新局面。

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