A股快報：滬綜指失守3000點 酒股受壓
2019年12月23日 09:26
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內地股市偏軟，滬綜指跌穿3,000點，低開5點或0.2%，報2,999點；深成指低開27點或0.27%，至10,202點；創業板指數低開7點或0.45%，報1,763點。
板塊方面，釀酒股跌1%，地產股跌0.6%，船舶製造股跌0.3%；而金融股靠穩。
兆易創新低開5%、國科微及匯頂科技均低開7%。國家集成電路產業投資基金發布3個減持公告，擬分別減持兆易創新、國科微、匯頂科技最多1%股份。
眾應互聯跌停。公司預計MMOGA與彩量科技產生商譽減值計提10億至13億元人民幣。
酒鬼酒跌停板。內媒報道，經銷商舉報酒鬼酒檢出「甜蜜素」。
據資料，甜蜜素於內地為合法添加劑，在酒類產品中只能用於混合的酒品，如調製酒。若在白酒中使用甜蜜素屬違規行為，而企業在白酒中添加甜蜜素，被指可提升白酒的口感及減低生產成本。
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