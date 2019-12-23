【專家點評】陳政深：半新股吼康寧傑瑞

隨着兩隻將於除夕掛牌的新股上周截飛，2020年的新股市場已告收爐，港股大市尚待突破催化劑，焦點自然轉往半新股市場。

事實上，不少新股都具注視價值。明年首季其中一個值得看好的板塊是醫藥，然而醫藥股難全面看好，事關行業受制國策之餘，研發進度及水平，都左右公司的盈利發展。由於基金以及大戶比散戶有更多資源及知識水平去鑽研及了解，股價自會對此作出反應，因此在醫藥板塊，貿然押注在股價長期落後的股份之上，未必有太大勝算，跟紅頂白恐怕才是王道。

公司目前已訂立三份合作安排，當中包括與專注抗癌藥的3DMed聯合開發進行抗癌藥的臨床試驗。此外，公司早前公布，用於治療類風濕性關節炎II期臨床試驗，已在中國完成首例患者給藥，並顯示良好的藥理作用。

抗癌藥在中國的市場前景不俗，尤其是單抗及小分子靶向藥市場。據灼識諮詢報告的資料，整體抗癌藥在2013年至2018年的複合年增長為7.5%，但如果不計化療，單抗及小分子靶向藥的複合年增長率，分別達16.9%及19.9%；兩者在2018年至2030年的預計複合年增長，亦分別達18.1%及17.9%。從長遠角度而言，康寧傑瑞此類專注蛋白質工程的公司可看高一線。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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