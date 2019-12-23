【專家點評】陳政深：半新股吼康寧傑瑞
2019年12月23日 10:00
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隨着兩隻將於除夕掛牌的新股上周截飛，2020年的新股市場已告收爐，港股大市尚待突破催化劑，焦點自然轉往半新股市場。
事實上，不少新股都具注視價值。明年首季其中一個值得看好的板塊是醫藥，然而醫藥股難全面看好，事關行業受制國策之餘，研發進度及水平，都左右公司的盈利發展。由於基金以及大戶比散戶有更多資源及知識水平去鑽研及了解，股價自會對此作出反應，因此在醫藥板塊，貿然押注在股價長期落後的股份之上，未必有太大勝算，跟紅頂白恐怕才是王道。
康寧傑瑞製藥(09966)在本月12日上市，招股價為10.2元，最高曾較招股價高出50%，公司屬無收入的生物科企，即以「B股」形式上市，而公司目前並無商業化產品。康寧傑瑞的內部管線由八種腫瘤候選藥組成，當中四種處於臨床階段，當中一隻合作開發的治癌藥預料最快可在明年底進行生物製品許可證的申請(BLA)。
公司目前已訂立三份合作安排，當中包括與專注抗癌藥的3DMed聯合開發進行抗癌藥的臨床試驗。此外，公司早前公布，用於治療類風濕性關節炎II期臨床試驗，已在中國完成首例患者給藥，並顯示良好的藥理作用。
抗癌藥在中國的市場前景不俗，尤其是單抗及小分子靶向藥市場。據灼識諮詢報告的資料，整體抗癌藥在2013年至2018年的複合年增長為7.5%，但如果不計化療，單抗及小分子靶向藥的複合年增長率，分別達16.9%及19.9%；兩者在2018年至2030年的預計複合年增長，亦分別達18.1%及17.9%。從長遠角度而言，康寧傑瑞此類專注蛋白質工程的公司可看高一線。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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