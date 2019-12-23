港股格局：李偉傑料下個阻力位約28400點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美貿易談判進展理想，觸發港股出現補倉的情況，兩萬八關能否企穩，仍要視乎中美貿談是否繼續樂觀。預期恒指可挑戰8月延伸的上升通道頂部約28,400點水平，至於支持位則上移至250天線約27,500點附近。

他補充，距離2019年僅剩餘數天，成交料逐步縮減，但中美貿易協議前景明朗化，加上今年年尾未見有銀根訕緊絀問題，整體投資氣氛偏向樂觀，重磅藍籌股短線或有落鑊機會。但部分升得多的板塊如內需股，未必再有資金流入。

李又指，市場關注5G上客量，以及每月平均用戶價值如何釋放，三大中資電訊股近期吸引資金追落後。他認為板塊能否再升，要視乎5G服務計劃是否吸引，會否像4G服務計劃有提速降費的壓力，料板塊短線仍有反彈空間，但水位不多，料升至10月高位阻力或會加大。

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