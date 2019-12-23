【專家點評】鄭勤龍：中國鐵塔最新策略係…
2019年12月23日 10:24
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從卦象顯示，中國鐵塔(00788)的走勢正處於《水澤節》變《山雷頤》之中。在易經中，「水」性向下流，而「山」則為處於高處的象徵。若將其意象溶入於股市的預測上，便可預示為股價在短期內或將見阻力。然而由於「頤」卦的大象為「火」，火性向上，所以卻有利於2020年春、夏兩季的走勢。
「節」卦雖然代表着節節上升，但同時亦有適可而止之意，其意象我們大概可從觀察「竹」科植物的形態上明白，竹子的生長是不會一下子到頂，而是一節一節地長高。
鐵塔的股價從7月4日的高位2.21元調整至12月4日低位1.56元已有5個月，幅度約有30%。相信早前市場所擔心的利淡因素，如電訊商押後5G投資時間、縮減規模，以至中國聯通(00762)與中國電信(00728)共建5G網絡等負面消息，大概已在股價上反映。
該股近日雖然大幅上升了約10%，但其估值仍然屬於相對合理的水平。不過由於「節」卦的意象，所以投資者未必需要高追，反而是耐心等待更好的入市良機為宜。
「頤」卦的大象為離火，所以只要能夠頤養足夠的動力，便可以有大幅攀升的條件，故序卦曰:《頤》者，養也。不養則不可動，故受之以《大過》。
隨着內地5G的商業應用進入快速增長的時期，明年5G概念股或將成為大市追捧板塊，所以投資者或可趁鐵塔股價略有回調之時逢低吸納，作中線投資。
玄學金融家 鄭勤龍
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