【專家點評】鄭勤龍：中國鐵塔最新策略係…

「節」卦雖然代表着節節上升，但同時亦有適可而止之意，其意象我們大概可從觀察「竹」科植物的形態上明白，竹子的生長是不會一下子到頂，而是一節一節地長高。

該股近日雖然大幅上升了約10%，但其估值仍然屬於相對合理的水平。不過由於「節」卦的意象，所以投資者未必需要高追，反而是耐心等待更好的入市良機為宜。

「頤」卦的大象為離火，所以只要能夠頤養足夠的動力，便可以有大幅攀升的條件，故序卦曰:《頤》者，養也。不養則不可動，故受之以《大過》。

隨着內地5G的商業應用進入快速增長的時期，明年5G概念股或將成為大市追捧板塊，所以投資者或可趁鐵塔股價略有回調之時逢低吸納，作中線投資。

玄學金融家 鄭勤龍

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