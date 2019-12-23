港股格局：郭思治料明年會升破30000點

恒指周一升穿28,000點關口，帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治指，港股在十二月升勢持續，臨近年尾，投資者應沽貨為妙。他預料，大市在明年首季仍會有好表現，有機會升破30,000點。

他指出，恒指由月初的25,995點低位，升至周一開市的28,024點，有逾2,000點升幅，相信市場會稍作歇息，不會再有太大突破。即使恒指在期指結算日前可能會再有升幅，也只是錦上添花，大家不必過於期待。

他預期，港股於明年會持續有好表現，尤甚在第一季，有機會升穿30,000點。但往後的表現則視乎中美貿易戰的發展及本港社會情況，若中美兩國元首在第二階段談議上談判順利，相信本港股市亦會向好。

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