招行料人民幣明年次季轉弱　年底再升上6.9

外媒報道，招商銀行首席外匯分析師李劉陽發表報告指出，由於明年美元料由升轉跌、貿易摩擦緩和及外需企穩回升，預計人民幣兌每美元匯率2020年年底升至6.9(每百港元兌約88.4人民幣)。

離岸人民幣(CNH)兌每美元周一(23日)高見6.9990，目前企7.0057(每百港元兌約89.8人民幣)。

李氏相信，人民幣明年第一季度將上升，第二季回調，第三、四季重拾升勢。他解釋，第一季中美第一階段貿易協議將正式簽署，貿易氣氛相對緩和，在春節前出口商結匯帶動下，人民幣匯率可能會在1月出現季節性的升值。踏入第二季，美國大選初選進入白熱化，總統特朗普政府可能會根據選情的變化在貿易方面發難，如果貿易氣氛轉變，人民幣兌每美元預計將回落至7.1左右(每百港元兌約91人民幣)。

此外，美國聯儲局自今年10月15日開始，每月購買600億美元國債，以擴大資產負債表，行動至少持續至明年第二季度。李相信，明年下半年，聯儲局的擴表操作預計將開始對美元產生負面影響，隨着美國大選將進入白熱化階段，特朗普穩定貿易的動機再度提升高，料將使人民幣匯率重新向上。

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