人行副行長警告：低利率恐誘資產泡沫風險

內地媒體引述人民銀行副行長陳雨露表示，在低利率已成為全球經濟常態的新環境下，中國應更加珍惜與中高速增長相匹配的正常貨幣政策空間，並警惕低利率可能引發的資產泡沫風險。

他指出，應通過價格槓桿充分發揮市場在優化資源配置中的決定性作用，暢通貨幣政策傳導機制，豐富貨幣政策工具箱，為可能的下一步外部危機應對做好技術性準備。

另方面，人行近年高度重視綠色金融體系建設，持續關注氣候變化中的金融風險問題。下一步，研究重點將關注三個命題。一是氣候變化對金融行業不同細分領域的異質性影響及政策應對；二是氣候變化風險對宏微觀審慎監管的衝擊和影響機制；三是將氣候變化風險作為參數納入中國的貨幣政策與宏觀審慎政策「雙支柱」調控框架的可行性及框架修正路徑。

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