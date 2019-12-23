【專家點評】周樂樂：押注龍頭券商股…

回顧一星期，受資本市場改革推進與利率預期下調的利好影響，A股全線上漲。一周累計，重要指數全線收漲，其中，深城指與中小板指數漲幅最大，上證50與創業板指數漲幅最少。申萬一級行業來看，28個行業中1個下跌27個升，其中，傳媒與房地產漲最大，食品飲料繼續下跌。

數據上來看，市場資金追逐低估值落後板塊，傳媒行業因游戲與影視行業出現拐點而收漲，地產因70個主要城市房價多數上漲而估值修復上漲，而科技股因大基金減持的消息而出現轉弱並沒進入最大升幅，通脹受益的品種因通脹見頂出現資金流出。滬深兩地總融資額再次過萬億，槓桿資金提速入場，市場氣氛明顯改善。

回顧市場消息，在中美貿易關係出現短期緩和的窗口期，國內改革進程開始提速，尤其是資本市場改革。資本市場改革涉及匯率、利率、貨幣政策、一級市場與二級市場的發行與監管制度等。

近日，中國央行與國家外匯管理局召開人民幣國際化工作的座談會，着力幫助企業減少匯率風險，穩步推進人民幣國際化。從市場動向來看，外資在國內獨資經營出現局部放開，海外資金直接流入國內的通道已經打開。國內利率市場化之後，市場利率下行的預期持續升溫，最近央行逆回購利率再次下調5個基點。

今年國家頻繁推出股權融資的政策，旨在建立多層次與繁榮資本市場。允許創投公司上市，縮短上市融資的時間，不設上市公司的盈利要求，加大市場開放引入外資資金，註冊制度與退市制度推廣，科創板成功推出，股東減持期限縮短，鼓勵保險資金與銀行理財資金增加入市規模，建立國際大投行的戰略目標等。這些政策逐步產生效應，必然對A股產生長遠的影響。

這次資本市場改革是產業結構轉型升級必然之路，涉及政府職能轉變，增長模式轉變，融資模式轉變等。關係到能否完成產業結構調整與增長模式的轉變。中國進入後工業化時期，需要依靠娛樂、科技、教育、醫療、養老等戰略行業。

政府工作是順手而為，工業化可以依靠投資推動，主要以重資產發展模式，融資模式以銀行間接融資為主。而後工業化是內生增長，政府投資刺激經濟效用很低，要靠政府出台各種人性化政策刺激內需。這階段產業不在是重資產，以輕資產為主，無形資產為主，銀行融資很難評估，主要靠發展直接融資資本市場，發展證券業，繁榮資本市場是必然趨勢，從而推進新興產業高速發展。

綜合來看，外部環境短期趨穩，國內加快改革，利於市場氣氛改善。預計市場震盪上漲，成長股結構性行情持續。策略上，增長股龍頭企業趁低吸納，留意券商龍頭股機會。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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