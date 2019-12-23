卡蘭尼克續減持Uber　股份解禁以來套現逾195億元

美國電召汽車應用程式Uber股份禁售期於11月初屆滿後，遭創辦人、高層及早期投資者紛紛拋售持股。當中，該公司創辦人卡蘭尼克已出售價值逾25億美元(約195億港元)的股份，持股量跌至不足10%。

外電引述文件指出，卡蘭尼克自11月6日以來一直有系統地出售Uber股份。單計上周，他又拋售3.83億美元(約29.87億港元)的Uber股份，剩餘股份價值約2.5億美元(約19.5億港元)。從出售速度看，意味着他將於幾日內完全沽清在Uber的持股。

卡蘭尼克為Uber前行政總裁，2017年因「營造不健康的工作環境」而被迫走，但仍擔任公司董事，並在5月出席紐約證券交易所上市敲鐘儀式。

雖然未悉他出售股份的原因，但套現資金有助其重新發展事業。他在去年3月宣布成立名為「10100」的基金，發展自己「熱愛」的項目、投資和創意，當月隨即斥資1.5億美元(約11.7億港元)，買入一家地產公司City Storage Systems，並擔任行政總裁。

他最新一項生意是向專門提供送餐服務的餐廳，租出廚房，並以CloudKitchens為名。

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