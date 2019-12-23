港元拆息︰1個月降至2.67厘 呈兩連跌
2019年12月23日 11:27
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至2厘以上，報2.19厘，結束三連跌；1星期升至2.32厘；與樓按相關的1個月續跌至2.67厘，連跌兩日；3個月期企2.43厘水平。
23/12/2019
隔夜 2.19821厘
1星期 2.32536厘
2星期 2.92607厘
1個月 2.67571厘
2個月 2.44429厘
3個月 2.43304厘
6個月 2.42679厘
12個月 2.43238厘
20/12/2019
隔夜 1.95929厘
1星期 2.12536厘
2星期 2.91107厘
1個月 2.68214厘
2個月 2.44607厘
3個月 2.43161厘
6個月 2.42571厘
12個月 2.43202厘
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