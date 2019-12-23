工信部料今年工業增加值增長5.6%　

內地媒體報道，2020年全國工業和信息化工作會議召開，工信部預計，今年全年中國規模以上工業增加值增長5.6%左右，單位工業增加值能耗按年下降約3%，軟件和信息技術服務業收入增長15%，電信業務總量增長20%，互聯網行業收入增長20%。

工信部指，將進一步深化電信、煙草等重點領域改革。同時，擴大高水平開放合作，取消商用車製造外資股比限制，引導外資投向電子信息等先進製造業、研發設計等現代服務業和中西部地區。

會議又提出，穩步推進5G網絡建設，深化共建共享，力爭2020年底實現全國所有地級市覆蓋5G網絡。優化提升網絡供給質量，深化電信普遍服務，重點支持邊疆和偏遠地區網絡深度覆蓋。繼續做好網絡提速降費，在扶貧助殘領域實施精準降費。

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